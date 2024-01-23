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Закон, порядок, государство

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Правительство упростило порядок переоформления бессрочных документов об инвалидности для жителей новых регионов

Постановление от 20 января 2024 года №33.

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