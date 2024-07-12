1. В возрасте 55 лет ушел из жизни отец Владимира Тарасенко Андрей Тарасенко – легенда «Сибири» и Ярославля и самый преданный человек в нашем хоккее.
Умер Андрей Тарасенко, Генич и Шнякин прокомментируют финал Евро, «МЮ» подписал 16-летнего дагестанца, Соболева оштрафовали за тонировку, Клаудиньо близок к «Фламенго» и другие новости
Комментарии
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Максим Комаров
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис предположил, какой результат будет у московского «Спартака» в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. По его мнению, красно-белые ограничатся борьбой лишь за четвёртое и пятое место — они не смогут войти в тройку призёров. «Спартак» не будет бороться за тройку. Они будут бороться за четвёртое-пятое место. Я и в прошлом году это говорил. Они в итоге заняли пятое. Я всегда говорю как есть. Если есть бардак, то бардак и есть. В этом году будет так же. Зато потом все скажут, что я виноват во всех грехах «Спартака» (смеётся). Всё время ведь говорят. Но они ведь всё хотят чем-то удивить, но кого и чем они хотят удивить?» — приводит слова Канчельскиса Legalbet.
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3 час.
Максим Комаров
Во «всех грехах Спартака» виноват много кто. 1. Миллер 2. Дюков 3. Саша Кержаков 4. Дзюба 5. Черданцев/Генич 6. Все судьи РПЛ и их руководство 7. Александр Мостовой/Володя Быстров/Андрэ Червиченко 8. «Ветераны Спартака» во главе с Ловчевым …. 137. Канчельскис …. В списке больше двухсот фамилий
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3 час.
Максим Комаров
Товарищеские матчи смотреть интереснее, чем официальные! Из-за присутствия фанатов. Динамо-Спартак начался очень бодро. Но минут через 10 Спартак с поля исчез. Посмотрим, появится ли он во втором тайме. Соболев выглядит ужасно. Привез гол в свои ворота и цинично упорол свой единственный момент. Больше ничем не запомнился.
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1 час.
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