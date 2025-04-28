Внезапное озарение: стыдившийся, что русский Олег Тиньков* разочаровался в западных "ценностях"

АндрейБорков

Изменник и предатель. Миллиардером стал в России, потом изменил Родине и свалил за бугор. Что бы этот персонаж не говорил, предателем он был, предателем и останется. Его в Россию не пускать, а если пускать, то в СИЗО сразу из аэропорта и минимум на 20 лет в районы Крайнего Севера или приравненные к ним, под конвоем, на нары в лагерь труда без отдыха строгого режима.