БлокнотРУ Американцы легко отказываются от своих "ценностей", если те не вписываются в современную конъюнктуру, так что "прощаю" русских, заявил миллиардер.
Внезапное озарение: стыдившийся, что русский Олег Тиньков* разочаровался в западных "ценностях"
Комментарии
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ПМ
Повар Местный
И почему у всех, кого признали иноагентами, дела катятся под гору?)
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10 час.
МГ
Маша Глага
Пусть себя простит благодетель гнилой
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8 час.
АндрейБорков
Изменник и предатель. Миллиардером стал в России, потом изменил Родине и свалил за бугор. Что бы этот персонаж не говорил, предателем он был, предателем и останется. Его в Россию не пускать, а если пускать, то в СИЗО сразу из аэропорта и минимум на 20 лет в районы Крайнего Севера или приравненные к ним, под конвоем, на нары в лагерь труда без отдыха строгого режима.
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6 час.
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