Ледяные дни и советские лайфхаки: как граждане СССР справлялись с морозами Елена ГалицкаяВ эпоху, когда технологический комфорт был в респекте, советские граждане преобразили зиму в настоящий мастер-класс по выживанию.
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