В Татарстане против директора фирмы возбудили дело за неуплату 45 млн руб. налогов

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего директора ЗАО «Неско», как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.
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