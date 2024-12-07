Украинская пропаганда: «У нас достаточно аргументов, чтобы убедить циника Трампа»

Осознавая туманные перспективы членства в НАТО, Киев начинает подстраиваться под эту реальность. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».
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