30 октября 2023 – День тренера: История и традиции праздника

30 октября принимают поздравления все те, кто посвятил себя воспитанию спортсменов. Ежедневный труд, терпение, целеустремленность тренеров влияет не только на спортивный результат, но и формирует жизненные ценности и установки спортсменов.
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