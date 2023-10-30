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30 октября 2023 – День тренера: История и традиции праздника

30 октября 2023 – День тренера: История и традиции праздника

30 октября принимают поздравления все те, кто посвятил себя воспитанию  спортсменов. Ежедневный труд, терпение, целеустремленность тренеров влияет не только на спортивный результат, но и формирует жизненные ценности и установки спортсменов.

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