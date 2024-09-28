«Символ русского мира». Украинцев убеждают, что «Пятерочка» ценнее Угледара

Анатолий Савенко 27 сентября 2024 г. Украинский телемарафон, который, по версии Владимира Зеленского, украинские журналисты организовали сами, по зову сердца и без вмешательства властей, успел стать знаковым явлением украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии