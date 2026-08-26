Новое правительство Венгрии назвало Россию «угрозой»

Венгрия рассматривает России в качестве потенциальной угрозы. Об этом говорится в новых директивах внешней политики страны для делегации, которая отправится на сессию Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии