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Новое правительство Венгрии назвало Россию «угрозой»

Новое правительство Венгрии назвало Россию «угрозой»

Венгрия рассматривает России в качестве потенциальной угрозы. Об этом говорится в новых директивах внешней политики страны для делегации, которая отправится на сессию Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

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