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Депутат Рады Костенко: Киев имеет возможность ударить по параду Победы в Москве

Депутат Рады Костенко: Киев имеет возможность ударить по параду Победы в Москве

Украинский депутат заявил, что киевские власти имеют возможность ударить по Красной площади 9 мая.Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко не исключил возможности Киева ударить по Красной площади во время парада Победы, передает RT.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
То есть, Россия имеет необходимость ответить…жаль. Крещатика/ красивое место. С вековой историей…
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13 час.
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