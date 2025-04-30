Депутат Рады Костенко: Киев имеет возможность ударить по параду Победы в Москве

Украинский депутат заявил, что киевские власти имеют возможность ударить по Красной площади 9 мая.Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко не исключил возможности Киева ударить по Красной площади во время парада Победы, передает RT.
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