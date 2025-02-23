А дочь мне: «Как теперь с этим жить, она же трогала тебя за попу… Нас теперь в школе хейтят»

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Запомни, многонеуважаемый работник ЦИПСО, имена людей пишутся с большой буквы. Тем более, если эти люди тебе дороги, хамло безграмотное.
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10 час.
Александр Т
Придётся Филе снова на СВО ехать искусственную жо.пу отмывать. Опять обос.рался юродивый.
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5 час.
Александр Т
Судя по всему не он один.  К сожалению такого заднеприводного гов.на у нас в верхах хватает.
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5 час.
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