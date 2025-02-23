А дочь мне: «Как теперь с этим жить, она же трогала тебя за попу… Нас теперь в школе хейтят»

АС Александр Сысоев Запомни, многонеуважаемый работник ЦИПСО, имена людей пишутся с большой буквы. Тем более, если эти люди тебе дороги, хамло безграмотное.

Александр Т Придётся Филе снова на СВО ехать искусственную жо.пу отмывать. Опять обос.рался юродивый.