Эволюция в теплой луже: найдены древнейшие предки наземных членистоногих

В журнале, посвященном наукам о Земле в азиатском регионе, опубликована работа российских палеонтологов Елены Наймарк (ПИН РАН) и Александра Сизова (ГИН РАН) о новых находках ископаемых в Иркутской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии