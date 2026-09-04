ПВО России уничтожили 490 украинских дронов за сутки

ПВО России за ночь уничтожили 490 украинских дронов над 17 регионами страны и Черным морем.В течение минувшей ночи 4 сентября дежурные силы и средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников.
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