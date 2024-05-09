День Победы. Новое понимание

Праздник Великой Победы 9 мая ныне живущее поколение переосознаёт заново. В 1991 и 2014 году нам довелось пережить то же, что и нашим отцам и дедам в 1941м - враги пришли на Кавказ, захвачена Прибалтика, идут бои на подступах к Минску, пал Киев.