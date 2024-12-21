Появилась подробная карта волонтёрских штабов и масштаба работ в Анапе

Появилась подробная карта волонтёрских штабов и масштаба работ в АнапеВ Telegram-канале единого волонтёрского штаба по ликвидации ЧС на побережье Анапы появилась карта с подробным описанием мест, где располагаются штабы добровольцев.
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