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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эндрю Нембард о 3-очковом в матче с «Никс»: «Более важный, чем победный бросок в матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Индианы» стал автором решающего дальнего попадания. Эндрю забросил при счете 106:106 под сирену об окончании владения, когда до завершения четвертой четверти оставалось 16,4 секунды.

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