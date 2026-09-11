Аналитик Муртазин: Apple не активирует для России 5G

Высокоскоростной мобильный интернет пятого поколения не будет работать на смартфонах Аррlе. Об этом Zvezdanews рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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