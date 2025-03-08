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Царьград

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Евгений Петросян в тяжелом состоянии: госпитализирован с кровотечением

Евгений Петросян в тяжелом состоянии: госпитализирован с кровотечением

Известный юморист Евгений Петросян госпитализирован в Москву с желудочно-кишечным кровотечением. Артист находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Комментарии
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АР
Анна Романовп
Комментарии излишни, посмотрите на ее выражение ее лица(можно назвать это лицо другим словом). Деньги, и только деньги, ничего личного.
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21 час.
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