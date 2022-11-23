Гогниев после поражения от «Пари НН»: «Химкам» тяжело находить мотивацию. Шансов на выход из группы нет»

Главный тренер «Химок» подвел итоги матча с «Пари НН» (1:1, 1:3 пен.) в Фонбет Кубке России. – Игра понравилась, хочется поблагодарить людей, которые следят за стадионом.
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