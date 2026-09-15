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Тульские новости

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Тульская область компенсирует переселенцам расходы на аренду жилья

Тульская область компенсирует переселенцам расходы на аренду жилья

Одиноким переселенцам компенсируют до 20 тысяч рублей в месяц на аренду жилья, семьям — до 30 тысяч рублей.

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