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«Разрушитель — его самое точное описание». В Швейцарии рассказали о сильных и слабых сторонах новичка «Спартака»

Паскаль Мадер, редактор швейцарского издания SRF Sport рассказал о новичке московского «Спартака» Кристофере Мартинсе.

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