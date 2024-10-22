ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Заголовок: Невольному или недовольному? Как должно быть написано? Ну когда же будут наказывать или отстранять от рабо...«Повод для истери...
  • Вовладар Даров
    Пьеро который не имеет своего мнения, крутят им, как марионеткой!Вучич объяснил, п...
  • Александр Маркитанов
    Вучич не имеет политическое чутьё. С каждой неделей успехов Российской армии в войне против НАТО на окраине, риторика...Вучич объяснил, п...

Вучич объяснил, почему не приехал в Казань на саммит БРИКС

Вучич объяснил, почему не приехал в Казань на саммит БРИКС

Вучич заявил, что не участвует в саммите из-за ранее назначенных встреч. Однако, даже если бы их не было, ему очень тяжело было бы приехать в Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Маркитанов
Вучич не имеет политическое чутьё. С каждой неделей успехов Российской армии в войне против НАТО на окраине, риторика разных политиков заметно меняется...и будет меняться, в пользу России.
Ответить
20 час.
ВД
Вовладар Даров
Пьеро который не имеет своего мнения, крутят им, как марионеткой!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх