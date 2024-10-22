Вучич заявил, что не участвует в саммите из-за ранее назначенных встреч. Однако, даже если бы их не было, ему очень тяжело было бы приехать в Россию.
Вучич объяснил, почему не приехал в Казань на саммит БРИКС
Комментарии
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Александр Маркитанов
Вучич не имеет политическое чутьё. С каждой неделей успехов Российской армии в войне против НАТО на окраине, риторика разных политиков заметно меняется...и будет меняться, в пользу России.
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20 час.
ВД
Вовладар Даров
Пьеро который не имеет своего мнения, крутят им, как марионеткой!
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3 час.
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