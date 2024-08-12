Уровень физической активности может быть показателем риска развития фибрилляции предсердий

Согласно новому исследованию, проведённому в Университете Аделаиды (University of Adelaide), уровень физической подготовленности человека может дать лучшее представление о прогрессировании мерцательной аритмии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии