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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Уровень физической активности может быть показателем риска развития фибрилляции предсердий

Согласно новому исследованию, проведённому в Университете Аделаиды (University of Adelaide), уровень физической подготовленности человека может дать лучшее представление о прогрессировании мерцательной аритмии.

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