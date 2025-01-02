Крушение танкеров в Керченском проливе: 226 тонн загрязненного песка вывезены

На побережье Анапы зафиксирован выброс нефтепродуктов шириной до трех метров. В результате крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе собрано и вывезено 226 тонн загрязнённого песка.
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