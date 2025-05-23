Рособрнадзор: ученики-мигранты не обязаны сдавать языковой тест в школе

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался о детях мигрантов, обучающихся в российских школах. По мнению чиновника, те, кто поступил в учебное заведение до вступления в силу закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не должны проходить этот экзамен.