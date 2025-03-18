В Госдуме предложили разрешить электронные паспорта для перелетов

Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачев направили министру цифрового развития Максуту Шадаеву предложение разрешить использование электронного паспорта через «Госуслуги» для прохождения паспортного контроля на внутренних рейсах, передает ria.
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