Рогов: Германия во главе с Шольцем движется к созданию Четвертого рейха

Нынешняя Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется в сторону создания Четвертого рейха, заявил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя перехваченный разговор военных бундесвера.
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