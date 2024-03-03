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Рогов: Германия во главе с Шольцем движется к созданию Четвертого рейха

Рогов: Германия во главе с Шольцем движется к созданию Четвертого рейха

Нынешняя Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется в сторону создания Четвертого рейха, заявил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя перехваченный разговор военных бундесвера.

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