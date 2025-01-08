Трюдо исключил возможность вхождения Канады в состав США

Глава канадского правительства Джастин Трюдо прокомментировал высказывания избранного президента США Дональда Трампа о том, что Канада должна стать американским штатом, категорически исключив такую возможность.
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