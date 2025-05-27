Sky News: почти 50 человек пострадали при наезде автомобиля в Ливерпуле

Среди них четверо несовершеннолетних Количество пострадавших в результате инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в Ливерпуле выросло до почти 50 человек, сообщил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин.
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