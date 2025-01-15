Политолог Дудчак заявил, что Путин и Трамп могут обсудить "Северный поток"

На потенциальной встрече избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина стороны могли бы обсудить судьбу "Северных потоков" и Приднестровья, однако прорыва по Украине ждать не стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии