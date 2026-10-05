iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

До 1200 Вт, японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 °C и гарантия 10 лет. Представлены блоки питания Antec HCG Pro Platinum

До 1200 Вт, японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 °C и гарантия 10 лет. Представлены блоки питания Antec HCG Pro Platinum

Серия HCG PRO Platinum получила сертификат 80 PLUS Platinum, полностью японские конденсаторы и интеллектуальную остановку вентилятора Antec вывела на китайский рынок серию блоков питания HCG Pro Platinum мощностью 850, 1000 и 1200 Вт.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым