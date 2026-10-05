До 1200 Вт, японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 °C и гарантия 10 лет. Представлены блоки питания Antec HCG Pro Platinum

Серия HCG PRO Platinum получила сертификат 80 PLUS Platinum, полностью японские конденсаторы и интеллектуальную остановку вентилятора Antec вывела на китайский рынок серию блоков питания HCG Pro Platinum мощностью 850, 1000 и 1200 Вт.
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