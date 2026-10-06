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Барков пропустит 6-8 недель, операция не потребуется. Капитан «Флориды» травмировался, неудачно упав на лед в игре с «Сан-Хосе»

Капитан «Флориды» Александр Барков  пропустит от 6 до 8 недель из-за травмы нижней части тела.  Финн получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:4 ОТ).

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