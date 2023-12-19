Появились кадры уничтожения фугасной авиабомбой украинского танка

Русские нанесли удар по танку фугасной бомбой, приведший к мощнейшему взрыву.В Сети появились видеокадры мощнейшего взрыва, который случился в результате удара Вооружённых сил России по украинскому танку.
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