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Журнал «Профиль»

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Школьное телевидение появится не менее чем в 30 регионах России до конца 2026 года

К подключению готово около 6,5 тыс. школ по всей стране, оборудованных необходимой техникой. На первом этапе в российских школах будут транслировать федеральный контент, позже появятся региональные ролики.

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