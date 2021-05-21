Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Тибета достигла 71,1 года - Белая книга

Пекин, 21 мая /Синьхуа/ -- Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Тибета /Юго-Западный Китай/ выросла с 35,5 лет в 1951 году до 71,1 года в 2019 году, говорится в Белой книге, опубликованной в пятницу Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

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