Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Тибета достигла 71,1 года - Белая книга

Пекин, 21 мая /Синьхуа/ -- Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Тибета /Юго-Западный Китай/ выросла с 35,5 лет в 1951 году до 71,1 года в 2019 году, говорится в Белой книге, опубликованной в пятницу Пресс-канцелярией Госсовета КНР.