На Украине сообщили взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в столице Украины — Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». При этом согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины по состоянию на 00:20, воздушная тревога работает только в Сумской области.
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