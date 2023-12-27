В РПЛ отреагировали на назначение Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа»

В РПЛ пожелали удачи Леониду Слуцкому на новом месте. Пресс-служба РПЛ на странице организации в Телеграме отреагировала на назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа», пожелав ему удачи на новом месте.
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