В РПЛ отреагировали на назначение Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа»

В РПЛ пожелали удачи Леониду Слуцкому на новом месте. Пресс-служба РПЛ на странице организации в Телеграме отреагировала на назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа», пожелав ему удачи на новом месте.