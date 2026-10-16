Россия и США в ближайшее время могут объявить о новых совместных инициативах. Об этом руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил на пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве.
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