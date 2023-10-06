Грядущая зима рискует принести на Украину новую проблему, хлеще предыдущих. Жители Незалежной рискуют столкнуться с адским холодом из-за перебоев с энергоснабжением, пишет обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович.
«Страшнее предыдущей»: Украине грозит новая беда
Комментарии
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Дмитрий Гурин
"За последние годы система водопроводов в стране сильно устарела" ....................... а не десятилетия случайно? В Донецке больше 90% домов не то что не капитаталились, но даже простые, регламентные работы не проводились. И оять будет Россия виновата. Раздолбала котельные и подстанции в жилых районах, уголь не дает и т.д. и т.п. .... Слышали уже.
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1 д.
Вик Норд
"Рискуют столкнуться с адским холодом из-за перебоев с энергоснабжением"-Рискуют?Они в обычной жизни с этим риском сталкивались(и неоднократно),а сейчас 100% ,не везде конечно,и не ВСЕ(а жаль),но это будет!И надеюсь им ЕЩЁ этих возможностей добавят,и бандеровцы,и российская армия... .
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7 час.
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