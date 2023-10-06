«Страшнее предыдущей»: Украине грозит новая беда

Дмитрий Гурин

"За последние годы система водопроводов в стране сильно устарела" ....................... а не десятилетия случайно? В Донецке больше 90% домов не то что не капитаталились, но даже простые, регламентные работы не проводились. И оять будет Россия виновата. Раздолбала котельные и подстанции в жилых районах, уголь не дает и т.д. и т.п. .... Слышали уже.