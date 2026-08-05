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Саудовская Аравия без прикрас: личный опыт 50 дней в королевстве контрастов

Саудовская Аравия без прикрас: личный опыт 50 дней в королевстве контрастов

Когда я только планировал это путешествие, в моей голове рисовалась картинка, далекая от реальности. После размеренного и аутентичного Омана, после футуристичных Эмиратов, мне почему-то представлялось, что Саудовская Аравия окажется их логичным продолжением: страна, купающаяся в нефтяной роскоши, вылизанная и цивилизованная до стерильности.

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