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В AMD считают, что Intel не добьётся успеха, как производитель полупроводниковой продукции для сторонних заказчиков

В AMD считают, что Intel не добьётся успеха, как производитель полупроводниковой продукции для сторонних заказчиков

Несколько последних лет Intel придерживается стратегии IFS, которая, кроме прочего, подразумевает превращение компании в том числе в крупного производителя полупроводниковой продукции для сторонних клиентов.

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