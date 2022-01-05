Сотрудники полиции в течение нескольких часов задержали двоих подозреваемых в совершении тяжкого преступления

4 января в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об исчезновении пятилетней девочки. По тревоге был поднят весь личный состав УМВД России по Костромской области, к поискам присоединились сотрудники регионального СУ СК и волонтеры.
4 января в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение об исчезновении пятилетней девочки. По тревоге был поднят весь личный состав УМВД России по Костромской области, к поискам присоединились сотрудники регионального СУ СК и волонтеры.
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