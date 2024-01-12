Учёные обнаружили особенности состава крови долгожителей

В Швеции завершилось 35-летнее исследование, посвященное загадке долголетия.Учёные выявили, чем отличается состав крови людей, живущих более 100 лет.
