В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Семья соблюдает ПДД»

Накануне празднования Дня любви, семьи и верности сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» совместно с руководителем детского центра «Светофор» Натальей Орловой и отрядом Юных инспекторов двмжения СОШ № 28 г.
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