В Москве прошел XVII съезд Союза концертных организаций России

В Московской филармонии прошел XVII съезд Союза концертных организаций России (СКОР), в котором приняли участие руководители более 70 региональных филармоний, концертных учреждений и самостоятельных коллективов, сообщается на сайте Минкультуры России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии