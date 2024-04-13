UBS спрогнозировал результаты корпоративной отчетности за I-й квартал

В апреле стартует сезон отчетности компаний, оказывающий существенное влияние на рынок акций. Инвесторы смотрят относительные показатели прибыли корпораций, в сравнении с IV-м кварталом Инвестиционная компания UBS ожидает похожую результативность на январский отчет.
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