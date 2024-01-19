Россиянка Андреева одержала волевую победу и вышла в 1/8 финала Australian Open

19 января в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встречалась с представительницей Франции Диан Парри и одержала победу со счетом 1:6, 6:1, 7:6.
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