Почему Армения идет под зонтик НАТО: Пашинян дал ответ AlexCoderПочему Армения идет под зонтик НАТО: Пашинян дал ответ AlexCoder Премьер снова раскритиковал Кремль Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не видит никакой пользы в размещении российского военного контингента на территории республики.
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