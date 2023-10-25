Почему Армения идет под зонтик НАТО: Пашинян дал ответ AlexCoderПочему Армения идет под зонтик НАТО: Пашинян дал ответ AlexCoder Премьер снова раскритиковал Кремль Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не видит никакой пользы в размещении российского военного контингента на территории республики.