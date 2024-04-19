Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Герой России Игорь Юргин: наш русский дух, дружба, любовь к Родине, к дому подвигают к подвигам

Герой России Игорь Юргин: наш русский дух, дружба, любовь к Родине, к дому подвигают к подвигам

Уроженец Алданского района Республики Саха (Якутия) майор российской армии Игорь Юргин получил из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу Золотую Звезду Героя России и наградное оружие — боевой нож и пистолет Ярыгина.

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Комментарии
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Валентина смольникова
👍👍👍👍👍
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18 час.
Борис Цыперсон
Кто же в редакции такие статьи ставит на такой маленький шрифт - ведь это специально, в своё время за такое к стенке ставили...
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14 час.
ГД
Галина Дубровская
👍👍👍👍
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2 час.

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