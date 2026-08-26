В российских школах с 1 сентября вступит в силу жесткий запрет

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступает в силу новый приказ Министерства просвещения РФ, который официально закрепляет жесткие ограничения на использование мобильных телефонов во время учебных занятий .
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